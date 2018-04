Canicula in luna aprilie. Temperaturi de 30 de grade Celsius in urmatoarele zile

Meteorologii au anuntat ca pe 22 aprilie, duminica trecuta, s-au inregistrat temperaturi record pentru luna aceasta.Oficial, am avut parte de cea mai calda zi de aprilie din istorie, maximele urcand pana la 30 de grade Celsius, la umbra. Temperaturile inregistrate au fost cu 10 grade mai mari decat temperaturile normale pentru aceasta perioada. Termometrele au inregistrat 30 de grade, la umbra, la Calafat, anunta ANM. Bucurestiul a fost si el in top: termometrele s-au apropiat de 29 de grade Celsius. Temperaturile, mai mari cu 10 grade decât cele firesti, sunt inca un semnal de alarma: incalzirea globala ne duce pas cu pas spre o catastrofa ecologica.Meteorologii spun ca episodul fierbinte va mai continua, si va atrage fenomene extreme. "Temperaturile ridicate in zilele urmatoare ce vor caracteriza o vreme cu mult mai calda decât in mod obisnuit pentru aceasta perioada averse, descarcari electrice, izolat posibil si caderi de grindina", a declarat Oana Paduraru, meteorolog ANM, pentru digi24.ro.vremea va deveni instabila in toata tara, iar temperaturile vor scadea usor fata de ziua precedenta. Se vor inregistra averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. In regiunile sudice va fi in continuare o vreme deosebit de calda, iar fenomnele asociate instabilitatii atmosferice vor fi doar pe arii restranse, in special spre seara. Ploile vor avea si caracter torential, izolat cantitatile de apa fi insemnate si vor fi conditii de grindina. Temperaturile maxime se vor incadra intre 18 si 28 de grade, mai ridicate in Oltenia si Muntenia, spre 29-30 grade. Intemepraturile vor ramane in continuare deosebit de calduroase pentru aceasta perioada. Minimele se vor incadra intre 11-13 garde Celsius, iar maximele vor urca pana la 28-29 de grade Celsius. Spre seara se vor semnala averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.vremea va fi in general frumoasa si va deveni deosebit de calda in toata tara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 20 si 28 de grade Celsius. In zonele montane si cele nordice, izolat se vor inregistra averse, insotite de descarcari electrice. Vantul va avea unele intensificari in zona montana. In, vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada. Minimele se vor incadra intre 12-14 garde Celsius, iar maximele vor urca pana la 26-27 de grade Celsius.