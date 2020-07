Canicula in Romania! Temperaturi sufocante in urmatoarele zile

Trei cutremure in sase ore in Romania

Dirijorul Camil Marinescu a murit in urma infectiei cu COVID-19

Incendiu urias la Otopeni: pompierii intervin cu 11 autospeciale Un incendiu urias a izbucnit in zona Otopeni din Capitala. Potrivit primelor informatii, bucătăria unei săli de evenimente a luat foc. "Incendiul se manifestă cu flacără deschisă pe o suprafață de aproximativ 2000, cu degajări mari de

Dirijorul Camil Marinescu a murit in urma infectiei cu COVID-19 Dirijorul Camil Marinescu a murit luni, la vârsta de 55 de ani, după ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Tristul anunt a fost facut de fratele dirijorului, Ciprian Marinescu, pe pagina de Facebook. Artistul a luat virusul de la un medic asimptomatic care l-a tratat,

Canicula in Romania! Temperaturi sufocante in urmatoarele zile Temperaturi sufocante in Romania in urmatoarele zile! Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat canicula in urmatoarea perioada. Meteorologii anunță caniculă în 22 de județe, în următoarele trei zile.Un val de aer tropical lovește sudul și

Trei cutremure in sase ore in Romania Trei cutremure au lovit Romania intr-un interval de doar sase ore. In total, in luna iunie au avut loc 20 de cutremure pe teritoriul Romaniei.Primele doua seisme au avut loc luni seara, iar cel de-al treilea in noaptea de luni spre marti. Primul cutremur a avut loc luni seara (27 iulie)