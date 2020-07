Capitala, fara locuri libere la Terapie Intensiva

La nivel national, potivit ultimei raportari facut ieri de Grupul de Comunicare Strategica, 261 de pacienti sunt internati in sectiile de Terapie Intensiva (ATI).Desi la nivel national inca sunt locuri libere in ATI, exista zone din tara in care toate paturile sunt ocupate. Capitala va fi trecuta si ea in curand pe aceasta lista. In Bucuresti mai sunt doar 8 paturi dotate cu ventilatoare disponibile. In Institutul Matei Bals, dar si in spitalele Marius Nasta si Victor Babes, in prezent nu mai este niciun loc liber in sectiile de terapie intensiva, adica sectiile in care sunt tratati bolnavii cu forme grave de coronavirus, potrivit stirileprotv.ro.In prezent mai este un singur loc liber in spiutalul de campanie de la Ana Aslan (care s-a eliberat miercuri seara) si alte 7 la spitalul suport Colentina. Insa acestea se pot ocupa oricand, avand in vedere ca in Bucuresti au fost trimisi pacienti aflati in stare grava din toata tara.