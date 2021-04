Capitala, tot mai aproape de relaxare. Rata de incidenta a infectarilor a scazut

Alin Stoica a precizat ca salile de sport vor fi deschise, iar programul magazinelor va fi modificat in cazul in care rata de incidenta in Capitala va scadea sub 3,5."Dacă scade rata sub 3,5, agenții economici își vor desfășura programul cu publicul până la ora 9.00 ca în restul zilelor și vineri, sâmbătă și duminică și noi vom putea să ne deplasăm în afară locuinței până la ora 22.00.În București au fost raportate duminică 335 de noi cazuri de COVID-19. Incidența a scăzut la 3,68 de infectări la mia de locuitori.