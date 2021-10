Carantinare totala in Romania! Ce spune Raed Arafat de un nou lockdown

Raed Arafat, seful DSU, a declarat in repetate randuri ca singura solutie pentru a scapa de pandemie este vaccinarea anticovid. El a precizat de asemenea ca autoritatile nu iau in calcul o noua carantinare in Romania.„Nu este un scenariu pe care să îl luăm în calcul în acest moment. Ştiţi că am luat măsurile pe care le avem acum, care sunt destul de serioase dacă se aplică, şi vedem că totuşi am ajuns la un platou. Să vedem dacă ţine şi dacă începe să coboare şi care este situaţia. Dar carantinarea totală, în care să stea toată lumea, să închidem toată economia, nu s-a luat în discuţie, adică nu s-a luat în considerare să se facă la acest moment. S-a preferat crearea unor posibilităţi de a permite unele activităţi persoanelor protejate şi în care riscul să facă o formă gravă a bolii este mai mic, riscul să transmită este mai mic. Bineînţeles, aici sunt şi persoane care nu mai au acces la anumite activităţi temporar. Este adevărat că este o chestiune temporară. Asta este măsura care s-a ales faţă de a avea o măsură radicală naţională, în care toată lumea să stea acasă şi să nu iasă nimeni decât pentru unul sau două-trei motive care sunt permise”, a precizat vineri secretarul de stat, potrivit Agerpres.