Cardul de sanatate, obligatoriu de la 1 iunie chiar si la farmacie

Pentru vizitele la medicul de familie sau la policlinica, romanii vor avea nevoie de card de sanatate din 30 septembrie. Pana atunci, medici pot oferi consultatii de la distanta.Ca si pana acum, in cazul serviciilor de urgenta nu este nevoie de card de sanatate. „Aceasta consultatie la distanta este acordata de medicul specialist sau medicul de familie daca acesta considera ca poate fi acordata la distanta. Daca medicul considera ca pacientul trebuie sa vina in cabinet pentru o consultatie, este decizia medicului. Daca in urma acestor consultatii pacientul primeste o prescriptie medicala, fie ea si online, pacientul trebuie sa valideze cu cardul primirea acestor medicamente”, a declarat Mihaela Tanase, purtatorul de cuvant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), potrivit realitatea.net