Care sunt simptomele variantei Omicron. Avertismentul specialistilor pentru tineri

Noua tulpina din Africa de Sud a ajuns in Europa. Primul caz depistat Noua varianta a coronavirusului a creat panica in intreaga lume. Tulpina care a aparut in Africa de Sud a produs ingrijorare si toate statele lumii sunt in alerta si se pregatesc pentru noi restrictii. Chiar OMS a recomandat suspendarea calatoriilor in Africa de Sud. Cazul identificat în

Unde ar putea deveni obligatoriu certificatul verde. Noile propuneri ale lui Alexandru Rafila Noul ministru al Sanatatii, Alexandru Rafila, a venit cu noi precizari despre certificatul verde si cum ar putea intra acest document in vigoare in perioada urmatoare. Oficialul a declarat ca se gandeste la alte metode de implementare, fata de predecesorii sai. Astfel, Alexandru Rafila ia in

Leguma minune pe care o recomanda celebrul miliardar Bill Gates Celebrul miliardar Bill Gates recomanda consumul unui legume minune, care ar avea numeroase beneficii pentru sanatatea. Conform cercetatorilor, aceasta ar putea ajuta si la eradicarea foametei chiar si in cele mai sarace tari ale lumii. Este vorba mai exact de leguma Cassava, a carei radacina

Alexandru Rafila despre noua tulpina din Africa de Sud: "Ar fi de patru ori mai transmisibila decat Delta" Noul ministrul al Sanatatii, Alexandru Rafila, si-a exprimat ingrijorarea privind noua tulpina aparuta in Africa de Sud. Autoritatile se pregatesc deja sa impuna noi restrictii pentru a preveni raspandirea noii tulpini mutante, care ar fi de patru ori mai transmisibila decat varianta Delta si poate