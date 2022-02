Carmen Harra face noi previziuni sumbre: "Putin va lua inapoi Moldova si Georgia"

"Putin va ataca Ucraina. Este un plan vechi şi Putin îl va pune în aplicare însă o să-l coste capul lui" - avertiza Carmen Harra pe 22 ianuarie.Clarvazatoarea a spus recent ca razboiul din Ucraina nu va fi unul de scurta durata, iar Putin pune la cale un plan diabolic. Potrivit lui Carmen Harra, Putin se pregateste sa intre din nou in Moldova, Georgia si apoi va ataca si Polonia."Putin a pregătit ofensiva militară de mult şi a aşteptat doar momentul politic să pornească acest atac care este mult mai complex decât ne imaginăm. Planurile lui sunt mult mai mari decât ne dăm seama.Partea proastă este că nu suntem pregătiţi. NATO nu este pregătit, America nu este pregătită. Nimeni nu a intervenit cum ar fi trebuit să intervină.", a spus Carmen Harra. "Putin nu este impresionat de sancţiunile economice, ba mai mult ameninţă cu un cyberatac cibernetic care de fapt se va declanşa. Pericolul foarte mare, însă, pe care nimeni nu îl discută şi nu îl ia în atenţie este că atunci când doi se bat, al treilea câştigă. Partea proastă este China la care nimeni nu se gândeşte, care vrea să îşi ia înapoi Taiwanul şi care poate profita de această situaţie atât de confuză.", a mai avertizat Carmen Harra."Nu numai că Putin va lua înapoi Moldova şi Georgia, şi va încerca să intre unde poate el cât de puternic. pentru că Putin nu are frică, are o minte diabolică şi s-a pregătit. Povestea nu arată deloc bine... Nu vreau să vă fac predicţii negative, dar doar rugăciunile nu o să ne salveze de acest război care bate la uşă. Şi totuşi simt că România, prin partea de NATO este protejată în etapa actuală. Pericolul îl văd spre Polonia. S-ar putea ca ruşii, mai mult ca sigur să intre spre NATO, dar nu prin România. Planul este diabolic, războiul va mai continua, este doar începutul. Nu mai credeţi că o să ţină două-trei zile şi gata. Nu acesta este planul.", a mai explicat Carmen Harra, la Antena 3.