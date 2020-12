Carmen Harra, previziuni despre alegerile parlamentare: Iohannis va avea una dintre cele mai grele perioade de la conducerea sa

”Vor fi niște schimbări incredibile. Va fi foarte greu pentru Iohannis în viitor, nu știu cum o să se mențină în funcție. Iohannis va avea una dintre cele mai grele perioade de la conducerea sa. Este un an de eliberare, de revoluţii, in care lucrurile se întorc. Vibraţia lui 2021 schimbă toate nenorocirile pe care le-am avut în 2020, care a fost un an carmic, pe care omenirea cred că nu l-a avut niciodată, niciodată perturbarea nu s-a produs atât de rău. Nenorocirea e că vin alte lucruri pentru care ar trebui să ne pregătim. Dar cum ne pregătim că suntem total neavertizaţi, neinformaţi şi colectiv speriaţi", a spus prezicătoarea Carmen Harra