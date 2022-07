Cat a platit o romanca pentru o ciorba in Grecia. A fost socata cand a primit nota de plata

Cand a primit nota de plata, aceasta a fost pur si simplu stupefianta cand a vazut suma pe care trebuie sa o plateasca. Ciorba de peste a costat nici mai mult nici mai putin de 18 euro, echivalentul a 89 de lei, pentru o ciorbă de pește.„Îmi pare rău pentru voi, dragilor. Dar că sa vă consolam și noi am avut o experiență urâtă azi la taverna Elena din Nydri. Am vrut să mâncăm o ciorba de pește, era trecută în meniu, dar fără preț. Am întrebat dacă au și ne-au răspuns că da, doar că și noi am greșit că nu am întrebat cât e porția. Surpriza a fost la final…..18 euro porția…”, a scris românca pe Facebook.