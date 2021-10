Cat costa spitalizarea la ATI pentru persoanele infectate cu Covid, fara asigurare medicala

"De la inceputul pandemiei, toti pacientii infectati cu COVID-19 sau care sufera de complicatii in urma infectarii, indiferent daca sunt asigurati sau nu in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, inclusiv cetatenii straini, beneficiaza gratuit de serviciile medicale si medicamentele necesare", a explicat, pentru ziare.com, Mihaela Tanase, purtatorul de cuvant al CNAS.Astfel, potrivit articolului 17, punctul a) din decretul 195 din 16 martie 2020, referitor la instituirea starii de urgenta, toti pacientii romani sau straini, sunt tratati gratuit indiferent daca au sau nu asigurare de sanatate.De asemenea, medicul Florin Buicu, deputat PSD si conferentiar universitar la UMF Targu Mures, sustine ca toate costurile cu un pacient infectat cu Covid-19 ajung la 75.000 de lei, adica peste 10.000 de euro (care inseamna aproximativ 50.000 de lei)."O evaluare facuta pentru un institut din Romania ne arata ca pentru 300 de pacienti care au beneficiat de internarea in ATI cu oxigen si care au fost internati 2.500 de zile s-au consumat peste 6 milioane de lei, rezultand un cost de 20.000 de lei pe caz.De asemenea, o evaluare facuta pe 200 de pacienti care au beneficiat de 1.800 de zile de spitalizare in ATI, fiind intubati, costurile pe fiecare caz au ajuns la aproximativ 75.000 de lei pe caz. Aceste costuri ne arata, de fapt, presiunea asupra sistemului de sanatate si asupra problemelor pe care le-a ridicat, de fapt, aceasta pandemie.Orice modalitate prin care reusim sa scadem aceasta presiune este binevenita", a declarat Florin Buicu, potrivit Newsweek.ro.

