Cat costa tricoul pe care Elena Udrea l-a purtat in ziua in care a fost retinuta in Bulgaria

Elena Udrea a fugit insa din tara si a fost prinsa in Bulgaria, la Kulata. Aceasta ar fi dorit sa ajunga in Grecia. Din pacate, lucrurile nu au iesit asa cum planuise. După o noapte petrecută în arestul din Bulgaria, Elena Udrea a fost prezentată instanței de judecată din Blagoevgrad, Bulgaria, pentru procesul în care se discută mandatul de extrădare emis de statul român.„Nu a spus nimic pentru că nu sunt documente. Nu au fost traduse. Nu avem translator din română în bulgară și acesta este motivul pentru care cazul s-a mutat pentru mâine. Nimeni din instanță nu vorbește limba română.”, a declarat avocatul Elenei Udrea pentru antena 3.In ziua in care a fost retinuta, Elena Udrea a parut foarte relaxata. Mai mult, ea a purtat tocuri si era imbracata in haine de brand.Tricoul purtat în ziua condamnării costă în jur de 450 de euro, adică aproximativ 2.200 de lei.