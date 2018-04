Cate zile libere vom avea de Paste

Astfel romanii vor sta acasa in Vinerea Mare, Sambata Mare precum si in prima si a doua zi de Paste. Este pentru prima oara cand romanii vor sta acasa in Vinerea Mare si se vor bucura de patru zile libere.6 aprilie (vineri) — Vinerea Mare 8 aprilie (duminica) — Pastele 9 aprilie (luni) — Pastele 1 mai — Ziua Muncii 27 mai (duminica) — Rusalii 28 mai (luni) — Rusalii 1 iunie — Ziua Copilului 15 august — Adormirea Maicii Domnului 30 noiembrie — Sfantul Andrei 1 decembrie — Ziua Nationala a Romaniei 25 decembrie — Craciunul 26 decembrie — CraciunulAngajatorii care nu acorda salariatilor timp liber in zilele nelucratoare sau care nu-i recompenseaza pentru munca in respectivele zile risca amenzi intre 5.000 si 10.000 de lei.

