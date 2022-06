Cati bani a primit David Popovici de la Guvern pentru performanta sa. Premierul Nicolae Ciuca a anuntat suma

Ministrul Nicolae Ciucă a anunțat că David Popovici va fi răsplătit cu suma de un milion de lei (200.000 de euro).„Astăzi în cadrul şedinţei de guvern am luat decizia de a recunoaşte performanţa sportivului nostru David Popovici şi în felul acesta am decis ca, fiind vorba despre o performanţă excepţională, să avem o recunoaştere pe măsură şi am hotărât să îi fie alocată din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă de un milion de lei”, a declarat Ciucă după şedinţa de guvern, potrivit news.ro. Totodată, de la Ministerul Tineretului şi Sportului, David Popovici va încasa câte 56.000 de lei pentru fiecare clasare pe locul 1. Astfel noul star al sportului românesc va primi 112.000 de lei, deci peste 22.000 de euro.