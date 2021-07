Cauza mortii lui Ciprian Mustata, primul sot al Elodiei Ghinescu. Primele concluzii ale legistilor

Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-covid in Romania, vine cu un nou avertisment dur! Medicul militar precizeaza ca Romania nu va fi ferita de un val patru al pandemiei de coronavirus. Tulpina Delta este foarte contagioasa si va deveni in curand dominanta si in tara

Medicul Virgil Musta, de la Spitalul "Victor Babeș" din Timișoara, atrage atentia ca pandemia nu a trecut, iar in curand Romania se va confrunta cu un val 4 al infectiilor cu coronavirus. Autoritatile de Franta au anuntat deja ca se asteapta la un nou val in luna iulie. Doctorul Virgil

Coronavirusul se multiplica uimitor de repede! OMS atrage atentia ca a aparut o noua mutatie. Tulpina a fost numita Lambda si a fost confirmata in 27 de tari, fiind intalnita cu precadere in America de Sud. Aceasta mutatie a aparut pentru prima oara in Peru, in luna august a anului trecut. Este