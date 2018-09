Caz revoltator: O mamica din Popesti Leordeni, amendata de politie pentru ca plangea copilul

Politistii au fost sesizati pentru ca micutul in varsta de 2 ani si 4 luni plangea la 2 noaptea. Asa cum se arata in procesul verbal, plansetele copilului au tulburat linistea locatarilor. Agentul de Politie a amendat-o pe femeie cu 500 de lei, pentru ca noaptea, la ora 2:17 minute, copilul ei a inceput sa planga."Subsemnata, la ora si locul mai sus mentionate a tulburat linistea locatarilor prin producerea de zgomote provenite de catre copilul minor al subsemnatei in varsta de 2 ani si 4 luni", se arata in procesul verbal.