Ce activitati distractive poti face in casa cu familia?

Cu toții am fost și suntem speriați de această situație de urgență în urma pandemiei. Pentru mulți, zilele au fost lungi și greu de umplut. Însă dacă încercăm să ne uităm și la partea plină a paharului, aceasta este o ocazie pe care nu o întâlneşti prea des. Aşa că poți încerca să profiți la maximum de ea.Este oportunitatea de a petrece timp de calitate împreună cu cei dragi şi de a întări legăturile de familie. Lasă rutina casnică deoparte şi gândeşte-te la alte modalităţi care să îţi aducă ţie şi familiei tale destinderea de care ai atâta nevoie în aceste momente! Iată câteva activități pe care le poți face cu cei dragi care să alunge plictiseala și stresul cauzat de faptul ca suntem obligați să stam acasă.Pe de-o parte, dacă eşti în casă şi ai lângă tine familia, ar trebui să găsiți împreună activităţi pe placul tuturor, precum să vă jucați board games sau jocuri clasice, distractive. Pe de alta parte, dacă eşti pasionat de jocuri unde norocul este la putere, poți oricând să intri pe un cazinou licențiat ca Netbet Casino și să vă distrați împreună!Dar, sa începem cu jocurile clasice!Jocul de remi este poate la fel de cunoscut şi de apreciat ca şi cel de table. Este extrem de versatil, putând fi jucat în 2, 3 sau 4 jucători. Acest lucru îl face perfect pentru jocul în familie, cu atât mai mult cu cât piesele sale sunt viu colorate, iar combinaţiile care se pot face cu ajutorul lor sunt extrem de interesante şi provocatoare în acelaşi timp.- Jocul foloseşte 104 piese de joc, care beneficiază de 4 culori standard: roşu, negru, albastru şi galben. Fiecare culoare poate fi întâlnită pentru două seturi distincte de piese de joc de la 1 la 13. În plus, jocul dispune şi de două piese de tip joker, care înlocuiesc orice altă valoare din joc. Regulile sunt simple şi uşor de aplicat. Fiecare jucător primeşte o tablă de joc pe care va dispune ulterior piesele primite. Pentru acest lucru, jucătorii amestecă piesele de joc cu faţa în jos şi realizează grămezi de câte 7 piese.- Câte 2 grămezi primeşte fiecare jucător, cel care va începe practic jocul are o piesă în plus pe care o va decarta pe masa de joc.- Jocul se desfăşoară în sens trigonometric, aşa că următorul jucător poate ridica piatra decartată sau poate trage o alta dintr-o grămadă comună.- Combinaţiile realizate în acest joc sunt de tip suită sau terţă. Suitele pot fi de o singură culoare şi presupun combinaţii de minim 3 piese. Terţele sunt combinaţiile realizate din pietre de acelaşi rang, dar de culori diferite. O terţă are minim 3 pietre şi maxim 4, atâtea câte culori sunt în joc.- Primul jucător care reuşeşte să realizeze cu toate cele 14 piese de pe tabla de joc aceste combinaţii, este desemnat câştigător. Jocul de table este atât de răspândit în ţara noastră încât este imposibil să nu-l ai în casă. Cu siguranţă că l-ai văzut jucat în cartierul în care locuieşti, în parcul din apropierea casei sau chiar la scara blocului. Este atât de popular prin prisma faptului că este extrem de uşor de jucat şi îţi pune la încercare norocul şi spiritul competitiv. Aşa cum ştii, jocul de table presupune jocul în 2, însă se poate adapta de minune mai multor playeri. Poţi organiza acasă turnee în care să implici toţi membrii familiei, astfel încât, jocul devine şi extrem de palpitant. Regulile de joc sunt simple şi merită să le amintim mai jos.- Tabla de joc are bine delimitate spaţiile pe care fiecare jucător îşi amplasează piesele de joc, cunoscute generic şi sub denumirea de puluri. Fiecare jucător are 15 asemenea piese, fiecare set având o culoare distinctă faţă de celălalt. Cele mai răspândite culori sunt alb şi negru. Ceea ce pune însă în mişcare pulurile sunt cele 2 zaruri de joc. Pe rând, fiecare jucător le aruncă, combinaţiile obţinute determinând mişcarea pieselor pe tabla de joc.- Scopul este să ajungi cu toate pulurile în casa proprie şi să le scoţi înaintea adversarului. Dacă reuşeşti acest lucru, înseamnă că ai câştigat o linie.- Dacă reuşeşti să scoţi toate pulurile înainte ca oponentul tău să scoată nici măcar una, se cheamă că ai dat marţ, ceea ce echivalează cu 2 linii.- O partidă de table este considerată a fi câştigată dacă reuşeşti să obţii 2 linii consecutive, o linie şi un marţ sau 2 marţuri consecutive.Monopoly are o vechime de peste 100 de ani şi este inventat de către un american. Acest board game aduce în atenţie ideea de capitalism dar şi posibilitatea de a trăi visul american, îmbogăţindu-te din proprietăţi imobiliare.- Jocul este format dintr-o planşă de joc împărţită în 40 de căsuţe distincte. Pentru desfăşurarea jocului mai sunt necesare 2 zaruri şi figurine reprezentative pentru fiecare jucător. În afară de acestea, jocul de Monopoly are şi 60 de cărţi de joc, dintre care 28 sunt atribuite titlurilor de proprietate, 16 sunt cărţi comunitare, în timp ce celelalte 16 sunt cărţi de tip wild. Şi pentru că jocul presupune cumpărarea de proprietăţi, fiecare jucător primeşte o sumă de bani egală, de 1500 de dolari în bancnote de 500, 100, 50, 20, 10, 5 şi 1 dolar.- Jocul se desfășoară de la stânga la dreapta, iar primul care aruncă cu zarurile mută pe planşa de joc cu figurina aleasă inițial. Căsuţa unde ajunge în urma mutării va determina acţiunea de a cumpăra, a vinde, de a plăti chirie, sau chiar de a face închisoare.- Scopul jocului este să aduni cât mai multe proprietăţi şi să primeşti cât mai multe chirii din clădirile închiriate. Pe acest parcurs, trebuie să eviţi să faci închisoare sau să apelezi la împrumuturi bancare şi săajungi la faliment. Este un joc unde zarul face legea.Indiferent de tipul de activităţi distractive la care te-ai putea gândi, cel mai important este timpul de calitate pe care îl petreci alături de cei dragi. Alege inspirat din jocurile de familie prezentate sau optează pentru o nouă experiența de jocuri de noroc și bucură-te de oportunitatea oferită!