Ce au gasit politistii scris in palma criminalei de la metrou

Potrivit apropiatilor, femeia uraste femeile dupa ce ar fi fost agresata la munca in Spania de o femeie mai tanara. Aceasta ar suferi de o boala psihica, insa nimeni nu cunoaste exact motivul care a impins-o sa faca aceste gesturi socante.Tatal primei femei pe care Magdalena a impins-o in fata metroului, insa care a reusit sa scape cu viata, a marturisit ca politistii au gasit un mesaj scris in palma criminalei.„Am înțeles de la poliție că i-ar fi găsit în palmă, dacă nu mă înșel: „Am făcut-o, dar am confundat-o”. Așa au găsit scris în momentul în care au arestat-o. Putea fi vorba despre fata noastră sau despre cealaltă”, a declarat bărbatul.