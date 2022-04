Ce avere are Elena Udrea. Adevarul despre sumele pe care le detine in conturi a iesit la iveala

Elena Udrea a fost retinuta in Bulgaria si urmeaza sa fie extradata dupa ce a fugit din Romania chiar inainte ca judecatorii sa anunte sentinta in dosarul Gala Bute. Aceasta a fost condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare in acest dosar.Elena Udrea a strans o avere uriasa de-a lungul timpului. Ea detine doua vile in Bucuresti si un apartament in zona Unirii. De asemenea, in conturi ar avea 2 milioande euro, iar la capitolul terenuri ea ar detine nu mai putin de 27, 4 in Calarasi si 2 in Bucuresti. Udrea mai este proprietara a doua masini de lux si detine bijuterii in valoare de 100.000 de euro. Blonda mai are sechestru pe 4.6 de milioane de euro aflate sub sechestru în dosarul Hidroelectrica.„În mod cert nu aş fi în Top 300 cei mai bogaţi români, dar am suficient cât să mă simt bine şi să am o viaţă liniştită împreună cu copilul meu, cu familia mea.”, declara fostul ministru al Turismului în urmă cu ceva timp.Pentru a-si proteja insa averea, Elena Udrea a donat o parte din bunurile sale mamei si fiice sale. In dosarul Gala Bute, Elena Udrea este acuzata de abuz în serviciu, potrivit deciziei luate de Înaltei Curți de Casație și Justiție. De asemenea, fostul ministru are de plătit și despăgubiri în valoare de 3 milioane de euro.„În urma cooperării dintre structurile specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și autoritățile din Bulgaria, femeia, pe numele căreia este emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, a fost depistată pe teritoriul Bulgariei. În continuare, se desfășoară activități specifice, în vederea predării femeii către autoritățile din România”, a transmis MAI.