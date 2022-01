Ce avere are politistul care a accidentat-o mortal pe Raisa. A facut pregatire doar doua luni pentru a ajunge agent in Politie

Astfel, potrivit documentului, agentul are domiciliul în Curtea de Argeș însă nu deține nici un fel de imobil pe numele său. El nu detine o masina personala, nici bijuterii sau alte bunuri si nici nu are conturi in banca sau alte datorii.Singura sursa de venit a politistului este salariul pe care il incaseaza lunar de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, insa a preferat sa nu faca publica suma pe care o primeste.Funcţionarii sunt obligați să își facă publice veniturile și bunurile, dar cu toate acestea unii invocă o clauză de confidențialitate pe care o semnează cu instituția la care activează, mai ales dacă aceasta este unica lor sursă de venit.