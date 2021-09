Ce avere detine Cristian Popescu Piedone, primarul sectorului 5 al Capitalei

Cristian Popescu Piedone a ramas fara bijuterii in valoare de 20.000 de euro, în anul 2016. De asemenea, acesta deținea colecții de obiecte vechi și timbre de 15.000 de euro. Edilul avea o colecție impresionantă de obiecte vechi și timbre de 15.000 de euro, dar și pendule și ceasuri de buzunar de 5.000 de euroContactat de jurnaliștii de la ziare.com, Cristian Popescu Piedone a refuzat să spună ce s-a întâmplat cu bunurilesale. El a declarat că în ultimii patru ani nu a mai deținut funcții în administrația publică locală, iar acest lucru nu îl obligă să justifice destinația bunurilor.“Sunt bunurile mele. Dacă nu mai apar, nu mai sunt. Au trecut patru ani de zile. Nu am mai avut nimic cu administrația locală, nu am fost funcționar public”, a afirmat Cristian Popescu Piedone.