Ce corespondent ai in zodiacul chinezesc si ce anume te caracterizeaza?

Orice om isi stie zodia, atunci cand vine vorba despre zodiacul european si exista foarte multi pasionati care sunt la curent cu tot ceea ce se afla in cartile de horoscop 2018 si cu fiecare predictie facuta dimineata de dimineata de astrologi.Zodiacul nu inseamna doar zodiacul european, insa. Cei care doresc sa descopere mai multe lucruri despre astrologie, pot descoperi o multime de lucruri atunci cand cauta informatii despre horoscop chinezesc. Fiecare semn zodiacal european are un corespondent in zodiacul chinezesc si varianta chinezeasca ( cea de aici ) este extrem de complexa. Poate fi gasit si aici horoscopul dragostei, poate sa fie studiat in detaliu horoscopul anului 2018 si pot fi gasite o multime de caracteristici care mai de care mai interesante. Evident, Berbecul nu mai este Berbec in zodiacul Chinezesc si fiecare an are anumite caracteristici, asadar, studierea unui zodiac 2018 in varianta chinezeasca poate sa fie extrem de interesant.. Corespondentul Berbecului in zodiacul Chinezesc este Dragonul, un nativ energic, increzator si extrem de entuziast. De regula, Dragonii sunt sentimentali si foarte generosi atunci cand isi iubesc aproapele. Din pacate, exista si o serie de defecte pe care orice dragon le are, unul dintre ele fiind anxietatea si insistenta. Acelasi nativ poate sa fie extrem de galagios si de irascibil. Dragonii se potrivesc cu Maimute si cu Sobolani, insa nu sunt compatibili cu zodia Caine.. Sarpele este un nativ fermecator si rafinat. Poate sa fie extrem de romantic si intelege foarte bine lumea ce il inconjoara. Una dintre caracteristicile sale principale este siretenia, care poate sa fie atat o calitate, cat si un defect. Serpii se potrivesc foarte bine cu nativii din zodia Cocos si din zodia bou si sunt total necompatibili cu Porcii. Se remarca si prin anumite defecte, cum ar fi lenea, orgoliul si insistenta.. Zodia Cal ascunde un nativ inteligent, muncitor si energic. Din pacate, defectele cailor sunt destul de evidente, acestia fiind neciopliti, de foarte multe ori si fiind destul de materialisti. In relatii, caii se potrivesc foarte bine cu cainii si cu tigrii, fiind la cutite cu sobolanii.. Cei nascuti in zodia Caprei sunt perseverenti, rationali si pacifisti. De asemenea, sunt extrem de blanzi si inventivi. Punctele negative ale acestor barbati, femei si copii sunt faptul ca sunt destul de carcotasi, indisciplinati si nu sunt aproape niciodata punctuali. Zodiile cu care se potrivesc cel mai bine sunt Porcul si Iepurele iar zodiile cu care exista o incompatibilitate destul de mare este Boul.. Maimuta este inteligenta, spirituala si inventiva. Nativii acestei zodii pot fi foarte priceputi in afaceri si sunt adaptabili. De multe ori pot deveni oportunisti si nu sunt intotdeauna demni de incredere. De asemenea, cei care au relatii cu maimutele pot avea probleme, in conditiile in care sunt infideli. Maimutele se potrivesc cu dragonii si cu sobolanii, fiind necompatibili cu tigrul.. Cocosul este descurcaret si foarte generos. De regula pot fi descoperiti nativi foarte harnici si talentati, insa extrem de aventurieri. Aroganta defineste acest semn zodiacal si de asemenea, pretentiile si suspiciunea ii poate caracteriza. Zodiile compatibile cu cocosul sunt sarpele si boul, iar zodia necompatibila este iepurele.. Zodia Caine este una dintre cele mai de incredere zodii din zodiacul chinezesc. Este extrem de generoasa, inteligenta si grijulie si de asemenea, este demna de incredere. Printre defectele care caracterizeaza cainele se numara anxietatea, pesimismul si incapatanarea. Tigrul si Calul sunt zodiile cele mai potrivite pentru nativul caine, iar zodia cu care nu se va intelege prea bine este Dragonul.. Scrupulos, devotat si corect, portul este o zodie foarte placuta. Acesta este si foarte tolerant cu cei din jur. Poate cel mai mare defect al acestui nativ este incapatanarea, care poate sa fie foarte deranjanta. Porcul este extrem de compatibil cu zodiile iepure si capra, insa nu este compatibil cu sarpele.. In zodiacul chinezesc, sobolanul este un nativ carismatic si ambitios, care munceste foarte mult. De asemenea, se remarca prin faptul ca este vesel si sociabil. Evident, are si o serie de caracteristici mai putin placute, care il pot face destul de neplacut in societate. Sobolanul este barfitor, poate sa fie foarte carcotas, este obtuz si impulsiv. Din punct de vedere al relatiilor, se intelege foarte bine cu dragonul si cu maimuta, insa nu se poate intelege cu Calul.. Zodia bou are cateva caracteristici pozitive, foarte interesante. Acesta este muncitor si cinstit si este una dintre cele mai demne de incredere zodii din zodiacul chinezesc. De asemenea, este foarte realist. Daca este suparat, boul devine razbunator si incapatanat. De asemenea, printre lucrurile negative care il caracterizeaza se numara si faptul ca este foarte naiv. Din punct de vedere al relatiilor, se potriveste foarte bine cu sarpele si cocosul, insa nu face casa buna cu capra.. Tigrul este zodia emotiva, profunda si politicoasa. De regula, oamenii din aceasta zodie sunt niste aristocrati pedanti. Nativul tigru se poate remarca si prin indisciplina si incapatanare. De foarte multe ori este impulsiv si se cearta cu cei din jur. Calul si cainele sunt cei cu care se intelege cel mai bine, in timp ce maimuta este zodia care nu este absolut deloc compatibila cu el.. Ultimul, insa nu cel din urma, este iepurele. Este un nativ destept, cult si inventiv. Poate sa fie foarte prietenos si sensibil si este apreciat de majoritatea semnelor zodiacale, chiar si de catre Cocos, care nu este compatibil din punct de vedere relational cu el. Partile negative ale iepurelui sunt faptul ca este destul de mofturos si irascibil, insa nu sunt atat de deranjante, ba chiar pot fi placute. Iepurii sunt compatibili cu capra si cu porcul.