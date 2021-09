Ce efecte adverse poate avea doza trei de vaccin anti-Covid. Explicatii oferite de Valeriu Gheorghita

Medicul militar Valeriu Gheorghita a declarat, marti, in cadrul unui interviu, ce efecte adverse pot aparea dupa administrarea acestei doze. Coordonatorul campaniei de vaccinare a precizat ca, potrivit studiilor efectuate in Israel, unde 50% din populatia eligibila a primit deja a treia doza de vaccin, “profilul de siguranta este la fel cu celelalte doua”.”Practic, in Israel, populatia eligibila a fost vaccinata cu a treia doza, cu doza de rapel, in proportie de peste 50%. Ori, de acolo provin majoritatea datelor de siguranta, sunt cele care au fost, de fapt, transmise catre FDA, catre Agentia Americana pentru Alimente si Medicamente, in baza carora a fost autorizata aceasta doza de rapel.Nu avem o frecventa si o intensitate mai mare a reactiilor adverse la doza de rapel, aceasta doza 3, comparativ cu primele doua administrari.Ba, mai mult decat atat, frecventa reactiilor adverse a fost chiar mai rar raportata in studiul din Israel, ceea ce arata, foarte probabil, o sub-raportare. Concluzia autorilor este cat se poate de clara si anume ca profilul de siguranta este la fel cu celelalte doze. Practic, nu a crescut frecventa de reactii adverse comune si, de asemenea, reactiile adverse serioase”, a explicat Valeriu Gheorghita la un post TV.