Ce este bine sa ai in buzunar in Noaptea de Inviere. Sfatul Lidiei Fecioru pentru a atrage norocul

Lidia Fecioru, bioenegoterapeut, a explicat, in cadrul unei emisiuni TV, ce este bine sa tii in buzunar in noaptea de Inviere daca vrei sa ai noroc. Astfel, daca la slujba de Inviere nu pleca fara acest obiect la tine daca vrei sa atragi bunastarea in viata ta.„Ar trebui să avem la slujba de Înviere o bancnotă în buzunar pe care să o sfințim la biserică în acea noapte. Această bancnotă să o păstrăm în portofel. Ea ne va purta noroc la bani.Trebuie să dăm de pomană obligatoriu un pește, o găină, ceva să aibă cap. E pentru mântuirea sufletelor celor care sunt plecați din viața noastră, a celor apropiați nouă.Sănătatea e cea mai importantă, trebuie să avem grijă de ea, nu doar să ne rugăm pentru ea. De asemenea, e bine să ne rugăm și pentru ceilalți.E important să ținem și post în această săptămână. Curățarea aceasta e foarte importantă pentru noi. Chiar dacă nu avem o masă îmbelșugată, important e ca de sărbători să ne întâlnim cu cei dragi”, a declarat bioenergoterapeutul, în cadrul emisiunii de la Prima TV