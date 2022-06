Ce este bine sa mananci de Rusalii. Traditii culinare pe care este bine sa le respecti

Rusaliile reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori pentru crestinii ortodocsi. Aceasta marcheaza incheierea sarbatorilor pascale si este o sarbatoatoarea plina de traditii si obiceiuri. In zilele de Rusalii se spune ca este bine sa se manance anumite preparate, precum sarmalele in foi de vita, ciorba cu verdeturi si tocana de legume.Rusalii 2022. Traditii si obiceiuri in diferite regiuni din taraSambata de dinainte de Rusalii, sau Mosii de Vara, este ziua in care este bine sa imparti oale impodobite cu flori si colaci, pentru pomenirea mortilor. De asemenea, in duminica de Rusalii este bine sa imparti farfurii colrate, iar la finalul slujbei preotii imparti frunze de nuc si ramuri de tei credinciosilor. Se spune ca acestea reprezinta limbile de foc ce stau deasupra Sfintilor Apostoli.Potrivit traditiei, in ziua de Rusalii se joaca Dansul Calusarilor, in special in Muntenia si Oltenia. Acest dans va proteja gospodăriile de duhuri rele. Oamenii cheamă călușarii în curțile lor, pentru a juca Călușul din loc în loc. „Purtarea frunzelor” este o tradiție la români ce presupune ca în ziua Rusaliilor oamenii să își pună în sân leuștean, usturoi sau pelin pentru a fi ocoliți de spiritele rele;„Udatul nevestelor” reprezintă un alt obicei practicat în Ardeal, care presupune ca femeile din sat să fie stropite cu apă de bărbați pentru a rămâne frumoase și sănătoase tot anul.