Ce este important sa avem in vedere la aplicarea pentru credite nebancare?

Orice solicitare de sprijin financiar trebuie sa aiba un motiv bine intemeiat. O suma de bani este oricand binevenita, insa trebuie sa tinem cont de cateva aspecte. Astfel, chiar daca optiunea contractarii de credite nebancare este o alegere viabila, care surade multora, insasi notiunea de credit este sensibila pentru anumite persoane.Provident, companie britanica cu o activitate de peste 13 ani in Romania, sustine creditarea responsabila, fiind implicata pe parcursul acestor ani in mai multe programe ce au ca scop constientizarea si educatia in domeniul financiar. Astfel, nu este niciodata incurajata o supra-indatorare, ce are ca rezultat incapacitatea de returnare a imprumutului facut.Prin urmare, cei care doresc sa aplice pentru o oferta devor trebui sa tina cont de cateva aspecte esentiale. In primul rand, trebuie sa identifice precis motivul pentru care doresc sa faca un imprumut. Exista multe cazuri in care motivele nu au fost bine intemeiate, iar banii obtinuti au fost cheltuiti pe vacante, pe nevoi triviale sau chiar pentru sprijinirea unor vicii. Acest lucru nu este in interesul institutiilor care ofera credite nebancare, aceste companii preferand intotdeauna o relatie sanatoasa si responsabila, de care sa beneficieze ambele parti contractante.In al doilea rand, trebuie sa avem in vedere si suma pe care o solicitam sub forma de credite nebancare. Acest lucru este deosebit de important, in special daca dorim sa imprumutam mai multi bani. Asadar, va trebui sa facem cateva calcule inainte de a aplica, pentru a ne asigura ca putem restitui imprumutul fara a ne impovara.Compania Provident incurajeaza solicitarea de credite nebancare pentru investitii mici, precum o afacere in familie (brutarie, covrigarie, deschiderea unui mic magazin sau a unui salon de coafor, manichiura etc), dar si pentru altfel de investitii care se dovedesc profitabile pe termen mai lung (un curs de make-up, de limbi straine sau chiar investitia intr-o instalatie de energie, care duce la cheltuieli mai mici pe viitor).Asadar, de unde incepi daca ai un plan si doresti sa il pui in aplicare? Intra pe Provident.ro, unde gasesti un simulator de credite nebancare. Astfel, vei putea determina suma de rambursat, avand libertatea de a selecta perioada imprumutului, valoarea acestuia si serviciile auxiliare pentru care optezi.De exemplu, cei care aleg serviciul optional si auxiliar de gestionare la domiciliu a creditului beneficiaza de vizita unui reprezentant Provident in cel mult 48 de ore de la aprobarea solicitarii imprumutului. Ulterior, acesta va reveni saptamanal sau lunar pentru a colecta rata.Poti solicita credite nebancare direct pe site-ul Provident.ro, completand formularul de aplicare sau poti face acest lucru telefonic, la unul dintre numerele de telefon cu tarif normal 021 9877 sau 021 275 75 75, de luni pana vineri in intervalul orar 8:00 - 20:00 si sambata intre orele 9:00 – 17:00.Alege sa apelezi la acest serviciu intr-un mod cat mai responsabil si vei descoperi avantajele unui ajutor financiar care te sprijina la momentul potrivit! Vino la Provident, aplica pentru credite nebancare si beneficiaza de transparenta, de respect si de multa seriozitate din partea reprezentantilor!