Ce este interzis sa faci in prima zi din an! Nu face aceste lucruri sub niciun chip

In prima zi a noului an nu e bine sa plangi, altfel vei fi trist tot anul. Daca vrei sa ai noroc, nu trebuie sa arunci nimic din casa in prima zi de An Nou, nici macar gunoiul. De asemenea, e bine ca cineva sa intre in casa in prima zi din Anul Nou, nu sa iasa.Daca vrei sa-ti mearga bine in cariera este bine sa faci ceva care are legatura directa cu serviciul in prima zi a noului an.Tot in prima zi a Anului Nou nu este bine sa speli rufe sau sa cosi si trebuie sa ai curatenie in casa. Dacă nu ai dus gunoiul în seara de dinainte de ajun, adică pe 30 de decembrie, atunci amână-l pentru 2 ianuarie, că nici pe 1 ianuarie nu trebuie să dai nimic afară din casă.O altă supersiţie este cea legată de dorinţa pusă la miezul nopţii. Aceasta nu trebuie rostită cu voce tare, întrucât nu se va mai îndeplini niciodată, ci rostită în gând şi neîmpărtăşită cu nimeni. Un alt lucru pe care oamenii nu au voie să îl facă în ajunul Anului Nou este să agaţe calendarul noului an înainte de 12 noaptea şi nici să întoarcă fila de calendar înainte de trecerea în anul următor, ambele atrăgând ghinionul asupra locuinţei.Tot de ghinion vom avea parte în perioada următoare şi dacă intrăm în 2019 cu datorii sau fără bani în buzunar şi se spune că cel mai bine atragem norocul de partea noastră dacă avem bani noi, nefolosiţi, precum şi câte o bancnotă în fiecare portofel. În unele părţi ale ţării oamenii înceară pe cât posibil să nu strănute întrucât, spun aceştia, strănutul reprezintă un semn rău.În acelaşi timp, se crede că este de prost augur să nu primeşti în casă prima persoană care îţi bate la uşă, în timp ce în unele zone se spune că dacă o femeie va intra prima în locuinţa ta vei avea parte de un an nu tocmai bun.Totodată, ar trebui să aveţi mare grijă cu obiectele din locuinţă şi să nu spargeţi nimic în prima zi a noului an.Nu se înjură şi nu se folosesc cuvinte urâte în ajun şi nici în prima zi a noului an, pentru a nu avea parte de scandaluri şi certuri în perioada următoare, întrucât se spune că ceea ce facem de ajun şi de Anul Nou (1 ianuarie) vom face tot restul anului.