Ce este nitratul de amoniu, substanta care a provocat explozia din Beirut

Nitratul de amoniu (cunoscut si ca azotat de amoniu) se prezinta sub forma de praf sau granule albe, fara miros, si este utilizat in principal pentru producerea de ingrasaminte chimice, insa este si o componenta importanta a explozibililor. Se obtine prin reactia de neutralizare a acidului azotic cu amoniac si face parte din ingrasamintele naturale azotate, deoarece este o sursa excelenta de azot pentru plante. Este, de asemenea, o componenta a unor explozivi ca faimosul TNT, dar si ANFO, nitrat de glicerina, TORPEX etc.Nitratul de amoniu poate exploda daca se supraincalzeste, de aceea este si folosit la producerea substantelor explozibile - iar ca ingrasamant, este utilizat numai sub forma de amestec cu alte substante, potrivit stirileprotv.ro Proprietatile sale explozive sunt amplificate insa in combinatie cu substante ca petrolul si derivatii sai - asa cum s-a intamplat in cazul deflagratiei din Beirut.Nitratul de amoniu a facut victime si in RomaniaTagedia de la Mihailesti, judetul Buzau, din 2004 a fost produsa tot de nitratul de amoniu. Un camion incarcat cu tone de nitrat de amoniu a luat foc si a explodat in dimineata zilei de 24 mai, pe E85, chiar la intrarea in localitate.In urma tragediei 18 oameni, printre care 7 pompieri si 2 jurnalisti, si-au pierdut viata. Alte 13 persoane au fost grav ranite.Un crater cu adancimea de 6,5 metri si un diametru de peste 20 de metri s-a format la locul exploziei, iar bucati de metal au fost aruncate pe o raza de 200 de metri, lovind cladirile din Mihailesti.