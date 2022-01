Ce facea politistul in momentul in care a accidentat cele doua fete pe trecerea de pietoni. Noi detalii ies la iveala

Procurorii au cerut imagini de pe întreg traseul parcurs de agent. Pe parcursul anchetei, politistul a fost transferat la Arhiva si nu mai are voie sa iasa pe teren. Pentru a sta insa departe de scandalul urias in care este implicat, acesta si-a luat concediu de odihna.Poliţistul de la Secţia 5 este urmărit penal pentru uciderere din culpă. Procurorii l-au audiat vineri mai multe ore, iar la finalul audierilor s-a decis plasarea lui sub control judiciar pentru 60 de zile. Agentul nu are voie să părăsească România şi nici să ia legătura cu martorii din dosar.