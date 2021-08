Ce i-a spus Klaus Iohannis lui Florin Citu dupa ce a aflat ca a fost retinut in SUA

In cadrul unei emisiuni de la TVR, Florin Citu a dezvaluit ce i-a spus Klaus Iohannis despre acest episod neplacut din tineretea lui.„Nu. Am discutat despre eveniment şi atât. Nu a fost niciun reproş”, a răspuns Florin Cîţu. Pe de altă parte, Cîţu a fost întrebat dacă s-a simţit încurajat de preşedinte în campania pentru şefia PNL.„Preşedintele Klaus Iohannis a fost mai mult o inspiraţie pentru mine. Nu. Încurajat, bineînţeles, pentru că am o relaţie, şi s-a văzut, o relaţie bună cu domnul preşedinte, dar este mai mult o inspiraţie, pentru modul în care a ales să facă politică în România. După ani de zile, în care am avut acel tip de politician vechi şi preşedinte, a venit şi a schimbat şi imaginea Preşedinţiei, dar şi modul în care se face politică în România, de aceea am spus că este o inspiraţie pentru mine”, a spus premierul.