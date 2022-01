Ce i s-a intamplat Mihaelei Anghel, prima persoana din Romania vaccinata anti-Covid, dupa prima doza

„Chiar dacă pandemia ne-a afectat stilul de viață pe care îl aveam, pentru mine anul acesta a fost mai mult decât perfect. La puțin timp după doza de rapel, am aflat că sunt însărcinată. Se pare că sarcina a apărut la câteva zile de la prima doza sau chiar înainte… nu se știe sigur.Vaccinul m-a protejat atât pe mine, cât și bebelușul, care în urma vaccinului are anticorpi.Susțin vaccinarea, atât în sarcină, cât și în alăptare, este recomandat de medici și nu face nimic rău bebelușului, din contră, îl ajută să se imunizeze. Încă nu am făcut și a treia doza, dar urmează. Din fericire, toți membrii familiei sunt imunizați și nu au avut contact cu virusul”, a spus asistenta medicală, potrivit Gândul.