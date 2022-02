Ce inseamna comportament agresiv in trafic! Explicatiile Politiei Romane

Codul rutier a venit cu noi schimbari in 2022. Astfel, soferii care au un comportament agresiv in trafic risca amenzi uriase. Politia Romana a venit si cu explicatii in acest sens pe pagina de socializare Facebook despre ceea ce inseamna sa ai de fapt un comportament agresiv in trafic.Asadar, potrivit explicatiilor oferite de politisti, soferii care folosesc flashurile într-un mod agresiv sau pentru a intimida un alt şofer pot fi sancţionaţi cu sume cuprinse între 580 de lei şi 725 de lei şi reţinerea permisului pentru 30 de zile. De asemenea, folosirea semnalelor luminoase și sonore în mod repetat pe autostradă pentru a obliga un alt șofer să elibereze banda de circulație reprezintă comportament agresiv."O singură deplasare pe #autostradă și nu numai, te poate lămuri numaidecât. Este momentul acela, când din spate îți vine un alt conducător auto folosind repetat semnalele luminoase și sonore, doar pentru a te obliga să eliberezi banda de circulație. Ei bine, da! Acesta este un comportament agresiv în trafic și se sancționează.Un alt exemplu, la fel de periculos, circulația cu vehiculul la o distanță foarte redusă față de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acestuia, cât și în lateral, ori reducerea bruscă a vitezei de deplasare fără motiv întemeiat, de natură a intimida conducătorul acestuia, care, de asemenea se sancționează!", transmite Poliția Română.