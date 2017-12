Ce inseamna viata unui copil de bani gata: Aceasta tanara are 23 de ani si cheltuieste doar pe pantofi 200.000 de lire: "Sunt prea frumoasa si educata ca sa lucrez la birou"

Doar pentru pantofi tanara de 23 de ani cheltuieste 200.000 de lire pe an. Julia se coafeaza si face tratamente de infrumusetare la Moscova si are o garderoba in valoare de 1.5 milioane de lire sterline.a declarat recent tanara., a adaugat ea.