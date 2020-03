Ce masuri cere Metrorex pentru a evita raspandirea coronavirusului

Mariana Miclaus, reprezentanta Metrorex, a declarat ca ar fi bine ca si companiile din nordul Capitalei sa ofere flexibilitate in programul angajatilor pentru a se evita aglomeratie la orele de varf."Pentru acest aspect, după cum se știe, noi am luat deja măsurile care s-au impus. În speță au fost afișate mesaje atât în trenuri cât și în stațiile de metrou. Am impus măsuri de intensificare a dezinfectărilor în metrou și în stații.Pentru fluxurile de călători, noi circulăm cu întreaga flotă și mă gândesc că împreună cu colegii mei vom dispune măsuri suplimentare., Cred că și companiile ar trebui să-și regândească puțin programul astfe încât gradul de aglomerație să poată fi diminuat. Noi, în general, zilnic circulăm cu capacitatea noastră maximă de trenuri.Nu putem să restricționăm accesul călătorilor la metrou. Încercăm să luăm și alte măsuri, dar ca și capacitate de circulație a trenurilor o să regândim poate puțîn programul de circulație. Fluxul pe o stație ajunge și la 18.000 de călători pe zi.Noi ne dorim să avem călători și călătorii să aibă încredere în serviciile de metrou. După cum știți, pe magistrala 2 se circulă la interval de 2 minute. Vom încerca și o fluidizare a călătorilor pe stațiile de corespondență.Săptămânal și chiar la două zile sunt comandamente la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. De comun acord vom stabili ce măsuri vor fi luate la Metrorex", a declarat Mariana Miclăuș, într-o intervenție telefonică la Digi24.