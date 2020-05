Ce masuri raman in vigoare dupa 15 mai. Anuntul facut de Klaus Iohannis

Iata declaratia presedintelui:"Din pacate epidemia Covid 19 este inca intre noi. Nu este momentul sa ne relaxam prea mult. Ne apropeim de numarul de 1000 de victime. Avem sute de cazuri noi. Totusi se apropie data de 15 mai cand se termina starea de urgenta si vom intra intr-o alta forma de organizare, starea de alerta. Foarte multi romani se intreaba si ne intreaba ce se schimba dupa 15 mai.In primul rand as mentiona ce devine obligatoriu. Sunt lucruri foarte simple, dar foarte importante.Devine obligatoriu purtatul mastii atunci cand ne gasim in spatii interioare. De exemplu cand mergem la magazin sau sa cumparam alimente sau cand mergem cu transportul public in comun.Citeste continuarea pe supermame.ro