Ce meniuri vor avea parlamentarii si cat costa. Alesii au parte de servicii premium la costuri foarte mici

Parlamentarii vor avea si in urmatorii doi ani meniuri alese, la preturi foarte mici. Desi au salarii generoase, alesii nostri vor manca meniuri complete, cu un cost foarte mic. Astfel, pentru urmatorii doi ani Camera Deputaților dorește concesionarea a serviciilor de alimentație din Restaurantul „Salon Brâncovenesc”.In oferta pe care o au la dispozitie, parlamentarii vor avea doua tipuri de meniu office, alcătuite din două feluri de mâncare (felul 1 + felul 2) + desert, la un preț de doar 15,5 lei la maxim 20 de lei (cu TVA), scriu cei de la Hotnews.ro.Contractul se ridică la o valoare estimată la mai mult de 23,5 milioane de lei (fără TVA), a fost publicat în Sistemul Elșectronic de Achiziții Publice (SEAP). De asemenea există două variante de meniuri office alcătuite din două feluri de mâncare (felul 1, felul 2 și desert) la prețul de 20 de lei cu tva pe meniu.Felul 1 este alcătuit din următoarele: supe, ciorbe, borșuri, aperitive calde;Felul 2 este alcătuit din următoarele: fripturi, șnițele, mâncăruri scăzute împreună cu garnitură și salată;Desertul este alcătuit din fructe, prăjituri și înghețată.De asemenea, parlamentarii aveau la dispoziție un meniu vegan/vegetarian. În plus, aceștia pot alege un meniu diversificat (total diferit față de cele de mai sus).

