Ce mesaj a transmis Carmen Iohannis elevilor din Romania in prima zi de scoala

„Le doresc tuturor un an școlar cu rezultate foarte bune și să nu ne încurce pandemia, să scăpăm de ea. Toate cele bune, mult succes și bucurie tot anul nou școlar”, a transmis Carmen Iohannis, în prima zi de şcoală.7000 de elevi nu au inceput luni scoalaAnul scolar a debutat cu stangul pentru 7000 de elevi, care vor face ore online dupa ce rata de infectare din localitatile in care locuiesc a depasit 6 cazuri la mia de locuitori.„În cele 12 localităţi care vineri au depăşit rata de infectare de 6 la mie, învaţă 2.400 de elevi. Se adaugă şcolile care ua probleme de infrastructură. Din Bucureşti, 8 vor învăţa online. În București rămân 2.723 de elevi care vor fi nevoiți să învețe online săptămâna aceasta. În țară există încă 2.000 de elevi care din cauza problemelor de infrastructură, rămân online si 2.400 in cele 6 localități în care s-a depășit rata de infectare. La nivel național, peste 7.000 de elevi încep școala online, cel puțin în prima săptămână”, a spus ministrul Educației.