Ce mesaj le-a transmis Klaus Iohannis romanilor de Paste

Andrei Duban a slabit spectaculos! In doar o luna, actorul a dat jos nu mai putin de 13 kilograme! Invitat in cadrul emisiunii, "La Maruta", Duban a dezvaluit secretul care l-a ajutat sa scape de kilogramele in plus. Desi multi ar crede ca s-a infometat sau a apelat la o dieta-minune, Andrei