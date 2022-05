Ce meserie a avut Neti Sandu pana sa ajunga la Pro TV

A marturisit ca i-a fost foarte greu sa renunte la jobul pe care il avea si sa iasa din zona de confort. Astfel, inainte de a ajunge prezentatoare la Pro TV, Neti lucra ca bibliotecara la un institut de proiectări și arhitectură, perioadă în care a dedicat mult timp studiului.„Viața mea era destul de monotonă, să zic așa, pentru că trebuia să respect programul de la 8.00 la 16.30, dar în timpul acesta am făcut și facultatea, am citit foarte mult – era ca și cum urcam un munte și mă îmbogățeam pe măsură ce ajungeam în vârf.Așa mi s-a părut perioada aceea, deși era o perioadă monotonă, profesional vorbind, în timpul acesta acumulările de cunoștințe și studiile pe care le-am făcut m-au îmbogățit. Creșterea de aici am simțit-o, din studiu.”, a declarat Neti Sandu, pentru revista VIVA.