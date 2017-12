Ce nu este bine sa faci de Craciun: traditii si superstitii

Se spune ca de Craciun nu trebuie sa dai cu matura, nu trebuie sa speli rufe si nici sa dai bani cu imprumut. In caz contrar, vei avea parte de ginion, dupa cum spun superstitiile. Este de bun augur ca lumanarile aprinse in seara de Craciun ar trebui lasate sa arda pana se sting singure, sa nu le stingem noi.Merele mancate in ziua de Craciun aduc norocO alta traditie spune ca este bine ca masa de Craciun sa ramana intinsa, sa nu o strangi, ca sa nu atragi ghinionul in casa. Mai exista o superstitie care spune ca femeile pot pune o moneda si o nuca in apa cu care se spala pe fata, pentru ca in anul viitor sa le mearga bine, sa isi mentina frumusetea. Ghinion aduce daca o sa incalti o pereche de pantofi noi de Craciun.Poarta noroc ca in seara de Ajun sa maturi pragul ca sa aluni ghinionul din casa si sa dai voie lucruilor bune sa patrunda in viata ta. Iar daca iti doresti sa fii sanatoasa pe tot parcursul anului care urmeaza se spune ca este bine sa mananci un mar in ziua de Craciun.Mai mult, se spune ca usturoiul pus in cele patru colturi ale mesei alunga spiritele rele, tne casa departe farmecele si deochiul.Traditia spune ca fetele nemaritate isi pot visa ursitul daca pun intr-o strachina, pe prispa, sub fereastra, putin din mancarurile traditionale de Craciun: pifite, caltabos, carnati, sarmale, toba. Ele trebuie sa posteasca toata ziua.De exemplul in unele sate din Bucovina gospodinele casei fac turte rotunde, iar pe unele le pastreaza pana primavara, ca sa le puna intre coarnele vitelor atunci cand pornesc la arat.In unele zone din Transilvania, in prima zi de Craciun, la pranz, cete de feciori colinda in biserica, dupa ce se termina slujba. In unele sate din Oltenia, in ziua de Craciun, femeile merg la cimitir, unde tamaiaza mormintele, dupa care se intorc acasa si dau colaci de pomana.