Ce nu este bine sa faci de Rusalii. Traditii si obiceiuri

Ce nu este bine sa faci de Rusalii daca vrei sa tii departe de tine bolile si necazurile. Aceasta sarbatoare este una dintre cele mai importante pentru crestinii ortodocsi si marcheaza finalul sarbatorilor pascale. Potrivit traditiei, este bine ca in aceste zile de mare sarbatoare sa tinem cont de anumite traditii pentru a ne feri de boli si de necazuri.Conform traditiei populare, Rusaliile sunt sunt spiritele morților sau „ielele” care, după ce au părăsit mormintele la Joimari şi au petrecut Paştele cu cei vii, refuză să se mai întoarcă în lumea lor. În unele sate din țară există credința că acestea pot lua mințile oricui. De Rusalii este interzis sa faci treburi casnice precum curatenie sau spalatul rufelor. Se spune ca persoanele care incalca aceasta traditie vor avea mari probleme de sanatate.De Rusalii nu este bine sa mergi pe camp, deoarece ielele te-ar putea prinde. Cu ocazia acestei sărbători nu trebuie să intri în vie și nici să mergi în locuri pustii, pe lângă fântâni sau păduri, pentru că ar fi posibil să te întâlnești cu spiritele rele.Ca sa te feresti de necazuri, este bine sa pui de Rusalii la poarta casei sau la intrarea in casa frunze de pelin, tamaie si usturoi. Asa vei alunga spiritele rele. De asemenea, ca să îți meargă bine și să nu ai parte de ghinion, ar trebui să-l porți la brâu, într-o punguță roșie.Potrivit traditiei, de Rusalii este bine sa porti frunze de nuc si de tei sfintite in biserica. Acestea te vor feri de spiritele rele. De asemenea, de Rusalii este bine sa ai in buzunar leuștean, usturoi ori pelin, în sân. Alt obicei al generațiilor trecute era spălatul picioarelor cu pelin, pentru îndepărtarea spiritelor rele și atragerea sănătății.Totodată, ca să îți fie casa ferită de rele, în sâmbăta Rusaliilor, este bine să pui ramuri verzi de tei la intrările în casă, la porți și în foișoare.