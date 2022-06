Ce nu este bine sa faci de Sanziene 2022. Traditii si obiceiuri

Potrivit traditiei, se spune ca în noaptea de 23 spre 24 iunie, Sânzienele cântă şi dansează, aduc fertilitate femeilor şi animalelor şi tămăduiesc bolile. Spre deosebire de Rusalii, care sunt considerate fiinţe rele, Sânzienele sunt bune.De Sanziene este bine sa tii cont de cateva obiceiuri si traditii. Fetele nemaritate care vor să îşi viseze ursitul culeg flori şi le pun seara sub pernă. De asemenea, fetele care vor sa afle daca se vor marita în vara care începe fac coroniţe de flori pe care le lasă în grădină peste noapte. Dacă dimineaţa acestea sunt acoperite de rouă, atunci sigur se vor căsători în cursul acestui an.Este bine ca fetele sa sa tina coronitele de flori in ziua de Sanziene la capul patului pentru a fi protejate de spiritele rele, dar şi pentru a avea vise frumoase tot anul.In noaptea de Sânziene, fetele își puneau sub pernă flori de sânziene pentru a-și visa ursitul. În unele zone ale țării, fetele agățau coronițele în diferite locuri și, dacă a doua zi le găseau pline de rouă, era semn că se vor mărita în vara care urma să înceapă.