Ce nu este bine sa faci de Sfintii Petru si Pavel. Ce se da de pomana pe 29 iunie

Sfintii Petru și Pavel 2022 se celebreaza pe 29 iunie. Denumita popular SânPetru de Vară, aceasta sarbatoare aduce o serie de traditii si obiceiuri pe care este bine sa le respecti.Sfinţii Petru şi Pavel marchează mijlocul verii agrare şi timpul secerişului. Cei doi apostoli sunt pomeniţi împreună pentru ca au murit în aceeaşi zi, a anului 67. Sfântul Petru este cel care are cheile de la poartă şi încăperile Raiului, fiind şi mâna dreaptă a lui Dumnezeu.De Sfintii Petru si Pavel, oamenii obişnuiesc să dea de pomană pentru sufletele celor morţi. Conform credinţei populare, moşii ar fi fost nouă bătrâni care făceau doar lucruri bune şi minuni peste tot pe unde mergeau. Femeile împart oale cu apă, pentru ca cei morţi să aibă ce bea pe lumea cealaltă- tot în această zi oamenii au voie să lucreaze orice, dar să nu toarcă, căci se crede că astfel se întorc colacii de la morţi.De asemenea, femeile dau de pomană şi vase cu vin, lapte şi mâncare gătită. Conform traditiei populare, în de Sfintii Petru și Pavel femeile nu au voie sa manance mere, fiindcă altfel îi supăra pe morţi.După sărbătoare însă, femeile tinere pot mânca mere, cele vârstnice fiind nevoite să mai aştepte până la Sfântul Ilie.In ziua de Sanpetru se duc la biserica mere, zarzăre, coliva, colaci iar cine are – şi puţină miere în faguri. Până în această zi nu se scutură merii. Se crede că, dacă se respectă această datină, sunt ocrotite ogoarele de căderea grindinei. Se spune ca de Sfintii Petru și Pavel, oamenii pistruiati trebuie sa se spelepe faţă cu apă la miezul nopţii, când cântă cocoşul; tradiţia spune că respectând acest ritual, pistruii nu se mai înmulţesc.mDacă tună şi fulgeră azi, nucile şi alunele vor fi viermănoase.Sărbătoarea sfinţilor Petru şi Pavel se ţine timp de trei zile pentru ca agricultorii să fie protejaţi împotriva potoapelor şi pentru ca grânele lor să fie bogate. În lumea rurală, sărbătoarea este cunoscută sub numele de SÂNPETRU şi marchează vremea secerişului şi jumătatea verii agrare.