Ce nu este bine sa faci in Vinerea Mare. Traditii si obiceiuri Paste 2022

Vinerea Mare din Saptamana Patimilor este o zi plina de traditii si obiceiuri. Este ziua răstignirii Mântuitorului, de aceea are o semnificatie puternica, de aceea se spune ca nu este bine sa faci treaba in casa deoarece vei fi urmarit de ghinion si nimic nu va iesi cum trebuie.Astfel, in Vinerea Mare este interzis sa speli, sa cosi, sa gatesti sau orice alte treburi prin casa. De asemenea, nu se merge pe camp si nu se fac lucrari agricole, pentru ca nimic nu va rodi.şi faci treabă, aceasta nu va ieși bine și vei avea parte de un an lipsit de oportunități. Aşadar, în Vinerea Mare este interzis să speli, să coși, să gătești sau să faci alte tipuri de treburi, pentru a nu o supăra pe Sfânta Vineri.Nu este bine să vopsești ouăle în Vinerea Mare. Dacă n-ai făcut acest lucru în Joia Mare, le mai poți vopsi doar sâmbătă.Femeile nu coc în această zi cozonaci, pâine sau orice altceva, de teamă să nu ardă mâinile Maicii Domnului. De asemenea, nu umplu borș în această zi existând credinţa că Necuratul s-ar putea scălda în el. De asemenea, în această zi nu este bine să tai animale sau păsări.Se spune ca in Vinerea Mare nu este bine sa mananci urzici, plantele care i-au adus suferinta Mantuitorului, care a fost batut pe cruce cu acestea. Nici oţet nu trebuie să consumi în această zi, pentru ca soldaţii I-au udat buzele cu oţet atunci când a cerut apă pentru a-L umili. Ideal ar fi ca, în Vinerea Mare, să ții post negru, fără apă și mâncare, pentru spor și sănătate.Potrivit unei alte superstiţii, în Vinerea Mare nu este bine să-ţi tai părul, existând credinţa că, dacă o faci, cineva din familie va muri.