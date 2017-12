Ce o fi fost in mintea lui? Un tanar, in stare grava la spital dupa ce si-a introdus aer comprimat in anus

Tanarul lucreaza la o firma din Iasi si se juca cu o unealta, de tip pistol, utilizata la curatarea pieselor. In gluma el si-a introdus unealta in anus si a descarcat-o de aer. Acesta ajuns de urgenta la spital, deoarece aerul i-a afectat mai multe organe, in special colonul.Politia face acum investigatii, deoarece accidentul s-a petrecut la munca, in timpul programului.