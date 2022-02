Ce patesc soferii prinsi bauti la volan in Republica Moldova. Masura este una drastica

Programul Drink and Drive a fost introdus în 2019 și are rezultate neașteptat de bune, numărul recidiviștilor, adică al șoferilor beți prinși a doua oară la volan după ce au fost la morgă, fiind foarte redus, scriu jurnaliștii de la observatorulph.ro. De asemenea, amenda rutiera a fost transformata in zile in folosul comunitatii."De la implementarea acestui program mai avem un singur caz de recidivă. Un caz din 600 de subiecți care au parcurs programul probațional și au ajuns să stea o zi la morgă" a declarat pentru Libertatea Andrei Iavorschi, directorul Inspectoratului Național de Probațiune din Moldova.