Ce pensie avea Regele Mihai al Romaniei

Pe langa aceasta pensie, Regele Mihai mai avea venituri din proprietatile inchiriate.In total, din chiria tuturor proprietatilor pe care le detinea, din pensie, din indemnizatia de fost sef de stat, precum si din cea de membru al Academiei Romane, Regele Mihai ar fi incasat aproximativ 22.100 de euro pe luna.Cea mai mare suma pe care o primea Regele Mihai provenea de la Castelele Peles si Pelisor. Acestea erau inchiriate Muzeului Peles si Ministerului Culturii pentru 12.000 de euro pe luna. Tot acolo a functionat si Vila Economat, cea care a incheiat primul an de functionare in regim privat si producea un venit de 2.500 de euro/ luna.Tot de pe Valea Prahovei, Casa Regala a incasat chirii in valoare totala de aproximativ 6.000 de euro. Acestea proveneau de la doua hoteluri de la Stavilar, pensiunea Cutitul de Argint si hotelul Bastion.Toate aceste sume au fost impozabile. Din acestea, Casa Regala trebuia sa intretina inclusiv proprietatile pe care le avea in folosinta, dar nu ii apartineau, precum Palatul Elisabeta din Bucuresti.