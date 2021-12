Ce pret vor avea parcarile in Bucuresti, in 2022. Scumpiri majore si amenzi usturatoare

Pretul parcarilor in Bucuresti va creste in 2022. Se scumpesc in primul rand parcarile de resedinta, iar cel mai mare cost il va avea un loc de parcare de resedinta, care in prezent este 80 de lei pe an in zonele centrale. Vitalie Cojocari a facut pe pagina sa de socializare un scurt rezumat in ceea ce priveste modificarile ce se au in vedere in ceea ce priveste parcarile din Capitala pentru anul viitor."Noile taxe arată în felul următor:Zona A(cu roșu) - 600 lei/anZona B(cu portocaliu) - 500 lei/anZona C(cu galben) - 400 lei/anZona D(cu albastru) - 300 lei/anVedeți și harta.Cei care plătesc taxa au drept asupra parcării 24 din 24. Asta înseamnă că există amenzi între 500-1000 de lei pentru cei care ocupă un loc de parcare străin. Poliția locală nu dă sancțiuni de la prima abatere. Doar avertizări. Amenda se dă de la a doua abatere. Apropo, funcționează la mica înțelegere regula numărului de telefon în geam. Răspundeți la el și cel care plătește taxele pentru locul de parcare nu are de ce să sun la poliție.O spun chiar reprezentanții primăriilor de sector cu care am discutat astăzi.Atenție, deținătorii locului de parcare nu au voie să-l blocheze cu diferite obiecte. Amenda pentru asta este între 1500 și 2500 de lei. Am întrebat fiecare sector în parte câte amenzi au dat pentru ocuparea abuzivă a locurilor de parcare. Iată ce am aflat.Sector 3 - 943 amenziSector 6 - 543 amenziSector 2- 444 amenziSector 1- 256 amenziSector 5 - 193 amenziSector 4 - 61 amenziPrimăria Sectorului 4 are cele mai puține amenzi, însă are o direcție de mobilitate care administrează și locuri de parcare publice pe marile bulevarde, unde blochează roțile celor care nu plătesc. Deblocarea costă 50 de lei. Aproape 600 de cetățeni au plătit tariful deblocării în 2021.Între timp, primăria Generală vrea să schimbe regulile. Sursele mele îmi spun că este pregătit un nou regulament al parcărilor din București.De pildă, parcarea de reședință ar fi al celui care plătește taxa anuală doar între ora 8 seara și 8 dimineața. În rest, poate parca oricine fără să fie amendat. Se ia în calcul ca șoferii să plăteasca parcarea oriunde își lasă mașinile în zonele centrale, chiar dacă acolo nu există un loc special amenajat. Nu știu să vă spun valoarea taxei.Regulamentul este încă un draft. Sunt curios să văd ce o să rămână din el", este mesajul transmis de Vitalie Cojocari.