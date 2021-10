Ce protectie ofera cea de-a treia doza de vaccina in fata tulpinii Delta. Anuntul facut de Valeriu Gheorghita

Medicul Valeriu Gheorghita a venit cu noi explicatii despre cea de-a treia doza de vaccin, care a inceput sa fie administrata si in Romania incepand cu 28 septembrie. Seful campaniei de vaccinare a explicat ce beneficii poate avea doza booster si ce protectie ofera in fata tulpinii Delta.”Pot să spun încă de pe acum că cei care se află în evidență și se cunosc cu afecțiuni cronice și au primit prima schemă de vaccinare și au mai mult de șase luni, foarte probabil că vor putea beneficia și de această doză booster, iar pentru restul categoriilor care nu se află în zona de risc, avem nevoie de mai multe date de siguranță”, a declarat Valeriu Gheorghiță.Conform lui Valeriu Gheorghiță, a treia doză de vaccin anti-coronavirus este eficientă împotriva tulpinii indiene și oferă o protecție până la 95% față de infecția asimptomatică.”O persoană care are o schemă completă de vaccinare, pentru varianta Delta, protecția față de infecția asimptomatică este de 30 – 50%. Cu doza booster, datele ne arata o creștere a protecției față de infecție de până la 95%. O persoană care are schema de vaccinare completă și doza de rapel are un risc de circa 10-11 ori mai redus să se infecteze comparativ cu cei care au doar cele două doze administrate, iar riscul de a face o formă gravă se reduce cu până la 20 de ori, față de cei care au doar două doze”, a explicat medicul.Doza booster apare și pe certificatul verdeÎntrebat dacă doza booster va apărea pe certificatul de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță a declarat: ”Dacă o persoană primește doza de booster și generează din nou certificatul digital apar trei doze din trei efectuate. Schema completă în momentul de față este considerată vaccinarea cu cele două doze, sau o doză în cazul vaccinului de la Johnson&Johnson ”.