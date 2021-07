Ce recompense ar putea primi toti romanii care se vaccineaza anti-Covid

„Este foarte bine ca se vine cu propuneri care sa ajute campania de vaccinare. Cu unele sunt de acord, cu unele nu sunt de acord. Asteptam o discutie cu specialistii. Am avut o discutie astazi cu doamna ministru al Sanatatii referitoare la aceste masuri. Eu cred ca vom merge pe principiile pe care am mers si pana acum si le vedeti si in aceste hotarari ale CNSU.Cred ca acolo este clar ca vrem sa mentinem economia deschisa, sa nu creem aceste probleme. In acelasi timp, daca exista si specialistii ne spun ca aceasta campanie de vaccinare care salveaza vieti, poate sa fie ajutata de masuri bonificatoare, care dau premii si asa mai departe, putem sa luam si aceste masuri. Astept sa vad concret propunerile”, a declarat Florin Citu la finalul sedintei de guvern de miercuri.